El presidente de Sameep mencionó que el denunciado por acoso sexual recibirá un sumario

Una empleada administrativa de SAMEEP denunció que sufrió acoso laboral y sexual de parte de un hombre identificado como Rodrigo Lagraña que, según la denuncia, también trabaja la empresa como abogado. El hecho, de acuerdo a lo relatado por la víctima, ocurre «desde hace un año» en las oficinas de la empresa en Sáenz Peña.

Ante este contexto, Diario Chaco dialogó con el presidente de SAMEEP, el ingeniero Nicolás Diez, para conocer su postura tras el resonante caso.

El presidente mencionó que la parte administrativa de la empresa, Gerencia Legal y Técnica «estaba al tanto de la situación, pero no sabría precisar hace cuánto. Normalmente se conoce rápido porque primero se hizo una denuncia en Sáenz Peña y el primer notificado no es el directorio de la empresa sino el coordinador que tenemos en cada una de las zonas».

Además, indicó que el caso se encamina hacia un sumario administrativo: «Tras tomar conocimiento llamaron a la víctima para que haga su descargo, y en base a eso, hay que dictar una resolución que indique que hay que hacer un sumario administrativo».

Por otro lado, aclaró que las medidas a tomar por parte de la empresa será separar a los empleados en distintas oficinas o teletrabajo: «Ese sumario lo hace la parte administrativa de SAMEEP y se toman las medidas correspondientes en cuanto al denunciante. Mientras tanto, hasta que la parte legal siga su curso, apartaremos al denunciado y lo llevaremos a otra oficina. Si las oficinas están muy cercanas una de otra, el mismo hará teletrabajo».

«Una vez que se haga el sumario como tal, todos los sumariantes de la empresa toman las declaraciones de las personas involucradas», finalizó.

