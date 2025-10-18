El hermano de Salvatierra también fue detenido por el crimen de Gabriela Barrios

El arresto se dio este sábado por la mañana en la localidad de Concepción del Bermejo. Además, tras allanar otra vivienda en Avia Terai, secuestraron un celular que sería de la víctima.

Como parte de las investigaciones por el crimen de Gabriela Barrios en Avia Terai, este sábado por la mañana la policía detuvo a Luis Angel Salvatierra, hermano de Jesús, el acusado de ser el autor del homicidio de la joven, quien se encuentra internado en el hospital 4 de Junio tras intentar quitarse la vida. Además, allanaron una vivienda en Avia Terai donde secuestraron un celular que sería de la víctima.

En diálogo con Diario Chaco , el fiscal de la causa, Marcelo Soto, confirmó que aún no hay una carátula definida por el crimen debido a que «todavía no se practicó la indagatoria».

Sin embargo, aclaró que «conforme al informe preliminar de la autopsia, en principio se trataría de un homicidio agravado, pero por distintas gravantes». En ese sentido, mencionó que lo agravantes podrían ser «por alevosía, para ocultar otro delito y por último también podría ser por violencia de género».

