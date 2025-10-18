El Gobierno buscará formar un interbloque con el PRO, la UCR y federales tras las elecciones

Según informaron, Milei apunta a acercar posiciones con los gobernadores dialoguistas y prepara un llamado al consenso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los jefes de los bloque Miguel Angel Pichetto, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo

El Ejecutivo nacional avanza en una estrategia parlamentaria que apunta a conformar un interbloque con el PRO, la UCR y los espacios federales una vez finalizadas las elecciones legislativas del 26 de octubre. La movida busca enviar una señal de gobernabilidad a los mercados y a Estados Unidos, que condicionó la ayuda financiera a la concreción de acuerdos políticos que garanticen la aprobación de las reformas laboral y tributaria.

Según fuentes oficiales, la administración de Donald Trump exigió como requisito para destrabar el paquete de asistencia de hasta US$ 40.000 millones, gestionado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, un escenario político previsible en el Congreso argentino. Los interlocutores norteamericanos pidieron al Gobierno proyecciones sobre la futura composición de la Cámara de Diputados y del Senado.

«Estamos muy pendientes de todo lo que pasa en la Argentina», dijo el asesor estadounidense Barry Bennett luego de reunirse en Balcarce 50 con Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada. Posteriormente, Bennett mantuvo encuentros con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

El Gobierno busca reeditar el Pacto de Mayo firmado en 2024 —que contó con la adhesión de 18 gobernadores—, trasladando ahora ese entendimiento al Congreso para garantizar la aprobación de las reformas estructurales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lidera las conversaciones junto a Caputo y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, con el objetivo de lograr un tercio propio en Diputados que permita sostener vetos y negociar proyectos clave.

Entre los mandatarios apuntados por la Casa Rosada se encuentran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Ignacio Torres (Chubut). El objetivo es que los futuros legisladores de esos distritos acompañen la agenda del oficialismo.

La estrategia también incluye contactos con diputados de Innovación Federal (Salta, Misiones y Río Negro), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan), además de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáez. En el conteo político, el oficialismo incluye a los llamados «radicales peluca» de la Liga del Interior.

Comentarios