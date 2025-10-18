Detienen a un pasajero que llevaba cocaína oculta en una zapatilla

Los gendarmes del Escuadrón 14 «Las Palmas» notaron cierto nerviosismo en el individuo, ante las preguntas de rigor. Hallaron 100 gramos de la droga en el calzado que ocultaba en su mochila.

Este viernes por la noche, sobre la Ruta Provincial Nº 56 intersección con Ruta Nacional Nº 11, en el acceso a La Leonesa, personal del Escuadrón 14 «Las Palmas» detuvo la marcha de un transporte público para su registro.

Al momento del control, los uniformados notaron cierto grado de nerviosismo en un ciudadano mayor de edad, al solicitarle su documentación. Esto permitió intensificar la requisa ante el alerta de una posible ilegalidad..

Al abrir su mochila, los gendarmes hallaron un par de zapatillas, la cual ocultaba un envoltorio de nylon negro, que contenía una sustancia blanca y polvorienta.

Sometida a la prueba de campo narcotest, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, un total de 100,7 gramos.

El Juzgado Federal de Resistencia Nº 2 y la Fiscalía Federal de Resistencia, interiorizados de los hechos, dispuso el secuestro del estupefaciente, un teléfono celular y la detención del involucrado.

