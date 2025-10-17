Villa Luzuriaga: secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer

Este miércoles, alrededor de las 22:30, personal del Departamento Antinarcóticos Metropolitana específicamente la División Microtráfico Metropolitana concretó un allanamiento, en una vivienda ubicada en calle Bibiano Meza al 1500 aproximadamente, del barrio Villa Luzuriaga.

El procedimiento se realizó luego de varios días de investigación por presunta venta de estupefacientes y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 5, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante la diligencia, los efectivos identificaron a la principal investigada, una mujer de 53 años, y efectuaron una minuciosa inspección del inmueble.

Como resultado, lograron el secuestro de 66 envoltorios tipo “bochitas” con 22 gramos de cocaína, además de recortes de polietileno utilizados para fraccionar la sustancia, $58.000 en efectivo y dos teléfonos celulares marca Samsung.

La Fiscalía Antidrogas N° 2 dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la notificación de aprehensión de la moradora, en el marco de la causa por Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Comentarios