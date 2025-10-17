Sáenz Peña: capacitaron en gestión de residuos en oficinas públicas

En el marco de las actividades por el día de la conciencia ambiental, más de 60 integrantes del poder judicial de Sáenz Peña, junto con agentes de zona interior e investigaciones de la policía del Chaco, fueron capacitados en gestión de residuos en oficinas públicas. La actividad incluyó temas como separación de residuos, gestión responsable y formas de compostaje aplicables dentro de las instituciones.

La jornada se desarrolló en el auditorio del edifico de paz y faltas y estuvo a cargo de Laura Morales, Adriana Vaulet y Gabriela Rivero, quienes integran el plan Sáenz Peña Sustentable y Circular encarado por el municipio local y que tiene como objetivo educar en cuidado ambiental, además de convertir a los capacitados en agentes multiplicadores de la propuesta.

