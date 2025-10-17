Partido solidario: Universidad Nacional del Chaco Austral y Unión de San Bernardo se unen para ayudar a Enzo Zamprogno

Este viernes por la noche, a las 21:30, se disputará en el estadio Arena UNCAUS un partido solidario a beneficio de Enzo Zamprogno, árbitro de la Asociación Saenzpeñense de Básquet, quien atraviesa un delicado momento de salud y debe someterse a una intervención quirúrgica en una de sus manos.

El evento deportivo es impulsado con el objetivo de brindar apoyo económico y acompañamiento a Enzo en este difícil momento. “La idea es ayudarlo para que pueda salir de esto lo antes posible”, explicó el profesor **Tomás Ramírez en diálogo con radio La Red.

El encuentro será protagonizado por los equipos de UNCAUS Básquet y Unión de San Bernardo, y además de su fin solidario, tendrá un atractivo deportivo adicional: definirá el segundo puesto de la tabla general del Torneo Asociativo de Clausura.

La entrada tendrá el costo de la rifa benéfica organizada especialmente para colaborar con la causa. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y acompañar esta iniciativa solidaria.

