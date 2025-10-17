Martín Menem envió el proyecto de reforma de los DNU una semana después de su sanción

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió al Senado el proyecto de reforma de los DNU que busca limitar discrecionalidad de los presidentes para legislar sin intervención del Congreso.

Menem envió el proyecto una semana después de que la Cámara rechazara el artículo clave del proyecto y se demorara su aprobación.

El miércoles de la semana pasada los diputados aprobaron el proyecto por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, cuando se avanzó con la votación en particular, el artículo tercero de la ley no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.

La cláusula en cuestión establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso aprobara los DNU y decretos delegados. De no expedirse dentro de ese período, los instrumentos quedarían sin efecto, dice el proyecto que había aprobado el Senado.

Tras este rechazó, la iniciativa volvió a la Cámara alta que ahora tendrá que resolver si insiste con la formulación original del texto o habrá cambios. El resultado de la votación permitió al oficialismo demorar la eventual aprobación del proyecto que limitaría a Milei utilizar estas facultades: desde que comenzó su gestión, la cantidad de DNU emitidos duplicó el número de proyectos de ley enviados.

La oposición denunció que la demora de Menem en el giro a la Cámara alta fue parte de una maniobra del oficialismo para ganar tiempo y evitar, así, un nuevo revés legislativo para La Libertad Avanza antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

LA REFORMA

La reforma de los DNU que trató la Cámara baja no solo fijaba un plazo máximo de 90 días corridos para el tratamiento de las iniciativas del Ejecutivo. A diferencia de lo que sucede hoy en día, también establece que, por un lado, de no expedirse, el instrumento quedará sin efecto y que, para rechazarlo, solo se necesita de la resolución de una cámara.

Actualmente, se requiere del rechazo de las dos cámaras para voltear un DNU, de modo que el silencio de al menos una de ellas convalida su «sanción ficta». Se trata de una regulación que había impulsado la expresidenta Cristina Kirchner durante su paso por el Congreso.

fuente:diariochaco

