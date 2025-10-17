Incendio en una casa terminó con la vida de dos perros

17 octubre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

El siniestro se produjo este viernes por la mañana, luego de que un hombre realizara trabajos de soldadura en su vivienda. Los bomberos sofocaron el foco ígneo.

Efectivos de la División Bomberos sofocaron un incendio que se originó en una casa del barrio 80 Viviendas, en General San Martín, cuando un hombre mayor de edad realizaba trabajos de soldadura.

El hecho ocurrió a las 9:30, donde, al parecer, por los chispazos realizados, se inició el foco ígneo.

Inmediatamente, al tomar conocimiento, los efectivos lograron controlar el fuego que avanzó rápidamente por el lugar.

No se registraron personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales y el deceso de dos perros.

