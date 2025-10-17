“Experiencia Litoral Extremo”: una capacitación única llega de la mano de ACISS y Cruz del Sur

La Academia ACISS, con la colaboración de la Fuerza de Despliegue Rápido Búsqueda y Rescate Cruz del Sur (Corrientes Capital), invita a participar de la “Experiencia Litoral Extremo”, una propuesta de formación intensiva para quienes buscan capacitarse en emergencias, rescate y supervivencia con profesionales altamente calificados.
El encuentro se desarrollará en el Ex Regimiento Santa Catalina, ubicado detrás de la Escuela de Policía de Corrientes. Además, los participantes contarán con traslado gratuito desde Resistencia, incluido en la inscripción.
Durante dos días de entrenamiento intensivo, los asistentes podrán adquirir conocimientos y destrezas prácticas en distintas áreas críticas, entre ellas:
-
Primer Respondiente Pre Hospitalario
-
Primeros Auxilios Tácticos con traslado de heridos
-
Trabajo de Rescate y Atención a la Víctima bajo amenaza
-
Protocolo CBRN
-
Supervivencia Básica
-
Navegación Terrestre
-
Pista de Reacción
El traslado al centro de entrenamiento será el sábado a las 07:00 horas desde Resistencia.
Los costos de participación son:
-
Inscripción: $20.000
-
Curso: $30.000
-
Comidas (opcional): $15.000
Esta experiencia cuenta con avales nacionales de la Cámara Argentina de Formación Profesional y del Instituto de Formación Profesional GEC – Córdoba, garantizando la calidad y reconocimiento del entrenamiento.
📞 Informes e inscripción: 3625236682
Una oportunidad ideal para desafiar los límites, adquirir nuevas habilidades y vivir una experiencia de alto nivel profesional.