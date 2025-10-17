Detectan cigarrillos, celulares y tablets de contrabando en dos operativos

La mercadería de origen extranjero estaba acondicionada entre la carga de dos transportes de paquetería. El avalúo de lo incautado asciende a más de 28 millones de pesos.

Efectivos de la Sección «Puerto Velaz» del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1.103, en la localidad formoseña de General Lucio V Mansilla, detuvo la marcha de un transporte de paquetería que se dirigía a la provincia de Buenos Aires.

Durante el control físico y documentológico, los uniformados visualizaron, mediante la utilización del equipo escáner, cartones de cigarrillos acondicionados en seis bultos entre la carga del camión, la cual no contaba con documentación legal aduanera, en infracción a la Ley 22.415 «Código Aduanero». Se trataba de un total de 8.500 atados (850 cartones).

En un segundo procedimiento, gendarmes del mismo Escuadrón, pero de la Sección «Tatané», apostados también en la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1144, controló otro transporte de encomiendas que tenía como destino final la ciudad de Resistencia.

Al llevar adelante la requisa correspondiente, personal de la Fuerza logró identificar 60 teléfonos celulares y 8 Smart Tablet, trasladados de contrabando, sin documentación que acredite su legal tenencia.

En ambos procedimientos intervino la Fiscalía Federal Nº 1 de Formosa junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Delegación Formosa), orientando el secuestro de la totalidad de la mercadería del rubro cigarrillos y electrónica, valuada en 28.735.500 pesos.

