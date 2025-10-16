Un hombre de 74 años murió tras un accidente en Sáenz Peña

Un hombre de 74 años perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles 51 y 14 del barrio Sáenz Peña.

Según informó la Policía, la víctima fue identificada como Casimiro Navarro, domiciliado en calle 14 entre 55 y 57, quien fue hallado tendido sobre la banquina junto a una motocicleta Gilera Smash 110 cc, color azul y negra, que presentaba daños compatibles con un siniestro vial. Una ambulancia del sistema de emergencias arribó al lugar, y el enfermero a cargo confirmó el deceso del hombre.

Testigos indicaron que en el hecho habría estado involucrada una camioneta Ford Ranger blanca, que se retiró del lugar tras el impacto. Horas más tarde, un hombre de 48 años, se presentó voluntariamente en la comisaría Tercera, manifestando ser el otro participante del accidente.

El fiscal Marcelo Soto ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por el licenciado Gustavo Astesuain, y del médico policial Dr. Juan Marcelo Quintana Sosa, quien determinó que la causa de muerte fue politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano grave producto del siniestro.

El conductor de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia y el vehículo quedó bajo resguardo policial para las pericias correspondientes.

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue entregado a los familiares para los fines póstumos. La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho

