La Policía multiplicó los secuestros de droga y dinero durante la gestión actual

Las estadísticas oficiales fueron difundidas por la Policía del Chaco en un informe que compara los periodos 2021-2023 y 2023-2025.

El jefe de la Policía del Chaco dio a conocer un informe con las estadísticas oficiales del área de Narcomenudeo y Narcotráfico, según el mismo, hubo un fuerte incremento en los procedimientos, detenciones y secuestros durante la actual gestión provincial.

Los datos comparan el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2021 y el 29 de septiembre de 2023, bajo la administración de Jorge Capitanich, y el lapso 10 de diciembre de 2023 al 29 de septiembre de 2025, ya con Leandro Zdero al frente del Ejecutivo.

Durante la gestión anterior, se registraron 4.113 intervenciones vinculadas al narcomenudeo, con 4.059 personas detenidas. En el mismo período analizado de la actual gestión, las cifras se duplicaron, alcanzando 10.145 intervenciones y 9.998 detenidos, entre ellos 9.530 hombres y 468 mujeres.

SECUESTROS DE DROGAS: MARIHUANA Y COCAÍNA EN ALZA

Los volúmenes de droga incautada también crecieron significativamente. En el caso de la marihuana: pasó de 1.366.520 gramos a 2.750.448 gramos.

La cocaína por su parte pasó de 112.676 gramos a 232.552 gramos, lo que representa más del doble de lo decomisado durante la gestión anterior.

Además, se confiscaron 310 balanzas, 139 armas de fuego y 877 teléfonos celulares, elementos clave para las causas judiciales en curso.

SECUESTROS DE DINERO Y BIENES

En materia económica, los secuestros muestran una diferencia notable: durante la gestión Capitanich, se incautaron $ 49.797.036 y USD 7.977, mientras que bajo la gestión Zdero, las cifras treparon a $ 265.307.143 y USD 64.365.

También aumentaron las incautaciones de vehículos (de 302 a 414), motocicletas (de 318 a 224) y cartones de cigarrillos, estos últimos vinculados al contrabando menor asociado a la actividad narco.

Comentarios