La fiscalía reclama la subasta inmediata de los bientes de Cristina Kirchner

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar sin más dilaciones en la ejecución del decomiso ordenado en la sentencia de la causa Vialidad, por un monto actualizado de $684.990 millones.

En tal sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que «transcurrieron más de cuatro meses desde que la decisión quedó firme y aún no se ha concretado la ejecución del decomiso».

Asimismo, Luciani y Mola remarcaron que los condenados, entre los que aparecen Cristina Kirchner y Lázaro Báez, se negaron a cumplir con la orden judicial y «no depositaron ni un solo peso».

«La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley», sostuvieron.

En esa línea, Luciani y Mola recordaron que la sentencia firme permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal, es decir, aquellas comprendidas entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015, período en el que, según el fallo, se ejecutó la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

«Este proceso se encuentra en un punto en el cual el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo. Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras», destacó el dictamen.

Comentarios