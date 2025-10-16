La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches con Santilli y sin Espert

El tribunal revocó la decisión anterior y dispuso que los carteles de La Libertad Avanza en Buenos Aires reflejen la nueva lista de candidatos, reemplazando a José Luis Espert por Diego Santilli, para que los votantes tengan acceso a la oferta electoral completa y vigente.

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ahora con la foto de Diego Santilli y la nueva lista de candidatos, luego de la renuncia de José Luis Espert. Los carteles deberán reflejar la oferta electoral completa para que los votantes conozcan correctamente a los postulantes.

Esta decisión revierte lo resuelto por la Junta Electoral provincial y también deshace la resolución anterior del juez Ramos Padilla, quien había rechazado el pedido de reimpresión solicitado por el Gobierno para actualizar la imagen en los afiches. «El ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible», enfatizó el Tribunal.

El tribunal destacó que, a diferencia de los talonarios de boletas, los afiches son elementos informativos de carácter genérico, destinados a todo el distrito y no individualizados por mesa de votación. Además, su distribución puede realizarse «incluso a través de un circuito paralelo o concomitante al del material esencial para la constitución de las mesas, como urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios de Boletas Únicas de Papel y actas, sin retrotraer los actos cumplidos ni poner en riesgo la entrega oportuna de dicho material».

El Código Electoral Nacional establece que, debido a las limitaciones de espacio en las boletas, las listas completas de candidatos y sus suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria, de manera clara y visible para los votantes. La Cámara subrayó que el Correo Oficial ya informó que la reimpresión y distribución de estos afiches puede hacerse sin interferir con el despliegue del resto del material electoral necesario para los comicios.

El objetivo de esta medida es que la información disponible para los electores refleje la oferta electoral vigente al momento de la votación. «La autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin», sostuvo el Tribunal.

Con esta resolución, los afiches con Santilli y los nuevos candidatos de La Libertad Avanza deberán colocarse en los establecimientos de votación y en espacios públicos correspondientes, asegurando que los votantes tengan acceso a la información actualizada y correcta sobre la lista completa de postulantes en la provincia de Buenos Aires.

