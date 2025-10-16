“Juanchi” García repudió la represión en Bermejito y pidió prudencia al gobierno provincial

El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria expresó su rechazo a la embestida institucional contra las comunidades originarias. “Sensibilidad y humanidad son necesarias en este momento”, afirmó.

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel “Juanchi” García, repudió este jueves la violenta represión sufrida por familias qom en Villa Río Bermejito que reclamaban por la restitución de pensiones y asistencia alimentaria.

El postulante a una banca en el Congreso pidió “prudencia” al gobierno provincial y también reclamó “empatía” a quienes hoy tienen la responsabilidad de estar al frente del Chaco.

“Sensibilidad y humanidad son necesarias en este momento”, afirmó y agregó que “lo ocurrido el martes no tiene justificación en una supuesta política de orden y autoridad”.

En sintonía con lo expresado por Jorge Capitanich, García advirtió que el gobierno de Leandro Zdero respondió con un ataque sin precedentes a un reclamo por alimentos y la cruel quita de pensiones que lleva adelante su socio Javier Milei.

“Cuando un gobierno responde con balas de goma a la pobreza es que perdió todo todo rumbo moral y político”, enfatizó.

El también intendente de Machagai exigió al Ejecutivo chaqueño “parar la mano y escuchar al pueblo con empatía”, recordando que “no se gobierna desde el miedo ni desde la soberbia, sino desde el compromiso humano con los más vulnerables”.

“Juanchi” lamentó además que “se pretenda criminalizar a las comunidades originarias por exigir lo que les corresponde”.

“El Chaco no necesita represión, necesita un Estado justo pero también sensible y que esté a la altura de las circunstancias”, finalizó.

