«Inadmisible»: el Gobierno rechazó la agresión de Aldo Leiva a un periodista

Fue mediante un comunicado de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. El diputado protagonizó una serie de violentos cruces en General San Martín.

Desde el Gobierno repudiaron la agresión del diputado nacional del PJ, Aldo Leiva, al trabajador de prensa en General San Martín. Fue mediante un comunicado del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico.

«La Secretaría de Asuntos Estratégicos expresa enérgicamente su repudio ante la agresión sufrida hacia el camarógrafo del canal Somos Uno, Gerardo Galarza, en el ejercicio de su labor periodística», expresó.

En ese sentido, rechazaron «todo acto de violencia y con mayor firmeza aún cuando proviene de quienes tienen la responsabilidad de representar al pueblo y actuar con respeto hacia la libertad de prensa y la convivencia democrática».

«Resulta inadmisible que un diputado nacional, como el señor Aldo Leiva, incurra en conductas que atentan contra los valores y el ejemplo que deben brindar nuestros representantes», mencionaron.

Finalmente, expresaron su solidaridad con el trabajador de prensa agredido.

