El Gobierno anunció pases a planta para profesionales del Ministerio de Salud

Quienes «tengan más de 10 años precarizados» y los que fueron contratados durante la pandemia pasarán a ser parte del personal de planta de la cartera sanitaria. El anuncio fue realizado por el gobernador Leandro Zdero y el ministro Sergio Rodríguez como parte del Programa de normalización del empleo público.

El gobernador Leandro Zdero y el ministro de Salud Sergio Rodriguez anunciaron pases a planta para aquellos trabajadores de la cartera sanitaria que tengan «más de 10 años precarizados» o fueron contratados de servicio durante la pandemia.

El proceso alcanzará tanto profesionales de la salud como personal administrativo y se realizará de manera progresiva y con un concurso donde se evaluarán los perfiles de los profesionales y las necesidades de los servicios asistenciales y sanitarios.

«Se va a realizar de manera progresiva de acuerdo a las vacantes generadas por nuestra gestión, como sí también la factibilidad presupuestaria», señaló Zdero. Además, remarcaron que en estos meses se trabajará en la parte técnica para hacerlo efectivo a partir del año que viene.

El gobernador informó que el programa comenzará a aplicarse en Salud, para luego continuar con otras áreas, «garantizando un procedimiento de transparencia para la regularización y el pase a planta de los efectivos de manera justa y conforme a derecho cambiando las prácticas irregulares que existían en esta provincia».

