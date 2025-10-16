Destituyeron a un cabo del Servicio Penitenciario, detenido en una causa por drogas

El Gobierno decretó la destitución del implicado, quien fue detenido en un allanamiento realizado en 2023, en Sáenz Peña, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El Gobierno dispuso la destitución de un integrante del Servicio Penitenciario vinculado a una causa por drogas. Se trató del cabo Jhonnathan Gabriel Acevedo, quien estuvo involucrado en una causa judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La medida fue oficializada mediante decreto del Poder Ejecutivo, con firma del gobernador, Leandro Zdero; de la secretaria general, Carolina Meiriño; y del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich. La resolución se tomó luego de un sumario administrativo que determinó que Acevedo incurrió en faltas disciplinarias calificadas como gravísimas y graves, según lo establece el régimen disciplinario penitenciario.

El caso tuvo origen el 31 de mayo de 2023, cuando la División Microtráfico Interior de la Policía realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Piñeiro, en Sáenz Peña, por orden del Juzgado de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial. En el operativo, en el marco de un expediente con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 2, los uniformados concretaron el secuestro de drogas, dinero, balanzas y otros elementos vinculados a la investigación. Allí, además, se ejecutó la detención de Acevedo.

Tras la intervención policial, el Servicio Penitenciario inició un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del cabo, quien se encontraba en funciones al momento de su aprehensión. De acuerdo con el expediente interno, el implicado no logró «desvirtuarse los cargos oportunamente formulados» en su contra, por lo que se recomendó su separación definitiva del cargo.

En esa situación, la Asesoría Legal de la Jefatura del Servicio Penitenciario, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad y la Asesoría General de Gobierno coincidieron en que corresponde la aplicación de la sanción expulsiva de destitución de empleo», medida que fue avalada por el Ministerio de Seguridad.

