Aldo Leiva atacó a militantes de La Libertad Avanza en San Martín y todo quedó grabado

Desde la lista 503 – Violeta, que competirá en las elecciones del 26 de octubre, acusan al diputado nacional de haber protagonizado un hecho violento contra militantes libertarios.

A solo diez días de las elecciones legislativas nacionales y a horas de la visita del gobernador Leandro Zdero, un episodio de violencia política sacudió la ciudad de General San Martín. Diputados, dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el legislador nacional y exintendente de esa localidad, Aldo Leiva, quien también es referente del espacio peronista Fuerza Patria, se presentó de manera agresiva en una plaza donde se encontraba un grupo de libertarios realizando actividades de campaña.

Según el testimonio de los presentes, Leiva habría amenazado al grupo y destrozado gazebos y materiales de difusión pertenecientes a la lista 503 – Violeta. Quienes esperaban al gobernador Leandro Zdero, quien visita este jueves la localidad para presentar a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde el espacio libertario repudiaron lo ocurrido y calificaron el accionar como un «acto violento y mafioso» , al tiempo que confirmaron que los dirigentes afectados están radicando la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.

El hecho se produce en el tramo final de la campaña electoral, en medio de un clima político cada vez más tenso en la provincia del Chaco. Integrantes de La Libertad Avanza exigieron «garantías para desarrollar las actividades proselitistas en paz y sin agresiones», recordando que el próximo 26 de octubre los chaqueños volverán a las urnas para elegir representantes legislativos nacionales.

