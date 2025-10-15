Resistencia: Un joven murió baleado en un enfrentamiento entre grupos

Un nuevo hecho de violencia ocurrió este miércoles en Villa Libertad, en Resistencia, donde un hombre fue asesinado tras recibir un disparo de un arma de fuego. Fuentes policiales adelantaron a Diario Chaco que se trata de Gastón Salinas, de 37 años, alias «Cuervito».

Los primeros datos indican que el hecho ocurrió sobre pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, tras un enfrentamiento entre grupos de la zona. En medio de esto, «Cuervito» habría recibido un disparo en la cabeza. Por el caso, hay un detenido, quien sería el autor del crimen.

El hecho estaría vinculado a otro caso ocurrido durante el pasado lunes por la noche, en la zona sur de Resistencia. Allí, un joven denunció que fue interceptado y atacado a disparos por un grupo de motociclistas que luego incendiaron su automóvil. Entre ellos, se encontraba «Cuervito».

Cabe destacar que, en julio también hubo otro hecho de violencia en dicho lugar y que tuvo a «Cuervito» como protagonista. En ese entonces, Salinas recibió un disparo en una de sus piernas.

fuente;Diariochaco

