Puerto de Barranqueras: 300 toneladas de trigo se exportaron a Bolivia

Con la verificación de la administradora Alicia Azula y el acompañamiento de Gama Grupo Comercial y ARCA–Aduana, se llevó adelante una nueva operatoria internacional que refuerza el posicionamiento del Puerto de Barranqueras como punto estratégico para el comercio exterior.

El envío, que consistió en 300 toneladas de trigo de origen santafesino con destino a Bolivia, marca un nuevo avance en las operaciones logísticas internacionales que conectan a la provincia del Chaco con mercados regionales.

Durante la jornada, la administradora Alicia Azula supervisó personalmente la operatoria, que se desarrolló cumpliendo con todos los procedimientos técnicos y aduaneros correspondientes.

«El Puerto de Barranqueras es una herramienta estratégica para el crecimiento económico del Chaco y del norte argentino. Cada embarque representa más producción, más empleo y más oportunidades para nuestros productores y empresas», expresó Azula.

Ubicado en un punto geográfico privilegiado sobre el río Paraná, el Puerto de Barranqueras se consolida como el principal nodo logístico fluvial de la región, conectando a las economías del norte con los puertos del litoral y con los mercados del Mercosur.

Esta nueva operación reafirma el compromiso del Puerto de Barranqueras con el crecimiento productivo y comercial del norte argentino, consolidando su lema: «Puerto Barranqueras, del Chaco al Mundo.»

fuente:diariochaco

Comentarios