Avia Terai: Detuvieron a un hombre, tras encerrarse en el baño con un cuchillo

El joven comenzó a gritar insultos y amenazas, motivo por el cual los uniformados actuaron con las precauciones correspondientes, logrando reducirlo.

Este martes, en horas de la noche, personal de la Comisaría de Avia Terai se encontraba realizando recorridas preventivas, en el marco del Operativo «Lince».

Así, cuando patrullaban por el barrio Norte, fueron alertados acerca de un episodio de desorden que protagonizaba un joven en el domicilio de su madre, ubicado en el barrio Sameep.

De inmediato, el personal policial se constituyó en el lugar. Fue recibido por una mujer de 36 años, quien informó que su hijo, de 22 años, se encontraba alterado, había discutido con ella y se encerró en el baño portando un cuchillo.

La mujer autorizó el ingreso del personal al domicilio, ante lo cual los efectivos se identificaron como empleados policiales. En ese momento, el joven comenzó a gritar insultos y amenazas, motivo por el cual los uniformados actuaron con las precauciones correspondientes, logrando reducirlo y procediendo a su conducción.

En poder del mismo, se secuestró un arma blanca tipo cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo total, con 15 centímetros de hoja y 10 centímetros de mango, blanco.

Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital local, donde fue examinado por el médico de guardia.

Conforme lo dispuesto por la jueza de Paz local, Lorena Pérez, se labraron las actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 41° y 60° de la Ley 850-J, continuándose con las diligencias de rigor.

La rápida intervención del personal policial permitió restablecer el orden y resguardar la integridad física de las personas involucradas.

fuente:datachaco

Comentarios