Un niño de 12 años debió ser trasladado a Resistencia tras sufrir un grave accidente

Personal de la Comisaría Segunda de Sáenz Peña intervino tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil, que dejó como saldo un menor de 12 años con heridas de consideración. El niño debió ser traslado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia.

Según informó la Policía, una motocicleta marca Guerrero Trip 110, conducida por un joven de 18 años, quien iba acompañado por su hermano de 12, colisionó con un automóvil Ford Fiesta color bordó, guiado por una mujer de 27 años, domiciliada en la capital chaqueña. La conductora viajaba acompañada por un hombre de 29 y una mujer de 25 años.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del motovehículo fueron trasladados por una ambulancia al Hospital «4 de Junio», donde recibieron atención médica. Los ocupantes del auto, en tanto, sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar.

De acuerdo al informe médico de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria, el joven de 18 años presentó traumatismo leve y excoriaciones, mientras que su hermano sufrió politraumatismos, fractura de antebrazo y muñeca derecha, excoriaciones y una herida cortante en el tobillo izquierdo. Por la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Perrando de Resistencia para estudios y atención especializada.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. Por disposición del fiscal Marcelo Soto, del Fuero Penal N° 3, el automóvil fue entregado a su propietaria, mientras que la motocicleta quedó secuestrada de forma preventiva hasta la presentación de la documentación.

fuente:diariochaco

