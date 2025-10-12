Tras la tormenta de la madrugada, así estará el tiempo esta semana

12 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El pronóstico para los próximos días.

Luego de la tormenta del sábado por la noche y la madrugada del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia buenas condiciones del tiempo con ambiente agradable para los primeros días de la semana, desmejorando a partir del miércoles, con algunas tormentas aisladas y leve ascenso de temperatura.

En detalle, para este lunes se espera cielo parcial a algo nublado por la mañana, y ligeramente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 27 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 15 grados y un techo de 26.

En tanto, para el miércoles se anticipa cielo mayormente nublado, con 18 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.

Por último, para el jueves se pronostica tormentas aisladas, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30.

