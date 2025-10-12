Tiene 14 años y desapareció hace dos días en Fontana: la Policía la busca intensamente

Ornella Alfonso Rojas mide 1,65 metros de altura, es de contextura física delgada, tez blanca, cabello ondulado negro, y se la vio por última vez en la mencionada localidad.

La Policía del Chaco busca intensamente a Ornella Alfonso Rojas, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado viernes 10 de octubre en la localidad de Fontana.

Tras la desaparición de la adolescente, sus familiares realizaron la denuncia en la Comisaría Segunda de la mencionada localidad y se activó el protocolo de búsqueda de persona.La adolescente mide 1,65 metros de altura, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello ondulado negro.

Por su parte, las autoridades solicitan que cualquier novedad sobre la menor sea informada a la unidad policial más cercana. También pueden comunicarse directamente con la Comisaría Segunda de Fontana al teléfono 3624-763011 o al servicio de emergencias 911.

