Sáenz Peña: Conductor se salvó de milagro tras despistar y volcar con su camioneta

Un conductor resultó ileso de milagro, luego de protagonizar un accidente de tránsito en horas de la mañana de este domingo en Sáenz Peña. El siniestro vial se registró minutos antes de las 8, en inmediaciones de la intersección entre las calles 28 y 49 del barrio Puerta del Sol.

Fuentes policiales informaron que se trató de una camioneta Ford Ranger blanca, la cual era guiada por un hombre de 38 años, quien, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado que terminó volcando y quedó con las ruedas hacia arriba, en plena calzada.

Vecinos que presenciaron el siniestro alertaron rápidamente al personal de la Municipalidad, que se acercó al lugar para colaborar en la tarea de reincorporar la camioneta.

A pesar del impacto, el conductor no sufrió lesiones y rechazó ser asistido por los servicios médicos.

Fuente:diariochaco