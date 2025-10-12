Pampa del Indio y Resistencia, entre las ciudades más afectadas por las lluvias

Gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Gran parte de la provincia se despidió del sábado e inició el domingo con lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para el último día de la semana, con precipitaciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

Así, Pampa del Indio, Resistencia y Presidencia Roca fueron las ciudades más afectadas por las lluvias. Según los datos oficiales de la Policía del Chaco hasta las 7 de la mañana, el agua caída en Pampa del Indio marcó 45 milímetros (mm); en tanto que en Resistencia y Presidencia Roca se registró 24 mm.

Además, en Colonia Benítez las precipitaciones marcaron 17 mm de agua caída, y en Puerto Tirol 14 mm.

Otras localidades:

Cote Lai: 10 mm

Haumonia: 11 mm

Samuhu: 10 mm

Clotilde: 10 mm

Tres Isletas: 10 mm

Pampa Almirón: 10 mm

Miraflores: 8 mm

Charata: 6 mm

Castelli: 5 mm

Las Breñas: 4 mm

Sáenz Peña: 2 mm

Tacuruzal: 2 mm

Corzuela: 2 mm

Quitilipi: 1 mm

Fuente:diariochaco

