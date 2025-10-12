“Juanchi” García: «Es innegable la realidad de la paralización de la obra pública en el Chaco y el país”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria denunció que existen 3.000 proyectos de infraestructura frenados en la provincia y apuntó contra el gobernador Zdero. “Adoptó como propio el modelo Milei”, aseguró.

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel «Juanchi» García, advirtió por el freno a la obra pública en el Chaco y el país y llamó a revertir este modelo de exclusión, descalabro económico y restricción productiva.

El postulante a una banca en el Congreso responsabilizó por el presente de fuerte crisis a los gobiernos de Javier Milei y Leandro Zdero y aseguró que el peronismo es la única alternativa para cambiar atraso por crecimiento.

«La realidad es innegable: la obra pública está paralizada en todo el Chaco», afirmó y señaló que «el gobernador ha adoptado como propio este modelo».

“Fuerza Patria tiene propuestas e iniciativas para revertir este desastre y volver a una senda de tranquilidad, previsibilidad y coherencia”, señaló.

“Juanchi” denunció que Zdero ha renunciado al financiamiento federal que le corresponde a la provincia incumpliendo sus promesas de campaña de defender los recursos de los chaqueños.

El candidato del justicialismo reveló que existen alrededor de 3.000 obras inconclusas y cuestionó duramente la decisión del mandatario de dejar de lado fondos ya asignados.

«En agosto del año pasado, el gobernador firmó un acta aceptando resignar todo el financiamiento existente para proyectos importantes, algo completamente inadmisible», acotó.

García también apuntó contra el manejo de los fondos internacionales que el Chaco tenía en su favor: «Todo ese financiamiento, esos dólares que estaban asignados por organismos internacionales, hoy los reutiliza Milei para sostener un tipo de cambio ficticio y seguir sosteniendo la timba».

El candidato a diputado nacional insistió con un llamado a la acción: «Nosotros proponemos un freno a este despilfarro y a este descontrol, poniendo como eje defender los intereses de los chaqueños en el Congreso”.

Por último, “Juanchi” llamó a fortalecer el acompañamiento a Fuerza Patria en octubre de la mano de Jorge Capitanich y Magda Ayala en la lista de senadores; y Sergio Dolce y Julieta Campo como candidatos a diputados nacionales.

Comentarios