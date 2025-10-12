Detuvieron a un hombre con 177 bochitas de cocaína

El procedimiento fue este sábado por la tarde, en avenida Malvinas y Vedia, durante un patrullaje.

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana detuvieron este sábado por la tarde a un hombre de 35 años que transportaba 177 envoltorios con cocaína, durante un operativo de patrullaje en la zona de avenida Malvinas y calle Vedia, en Resistencia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 19, cuando los agentes observaron a dos personas en una motocicleta de 110 cc, una de ellas con un bolso.

Al notar la presencia policial, el acompañante descendió del rodado e intentó escapar corriendo hacia una zona oscura, mientras que el conductor huyó por los pasillos del barrio.

Los efectivos lograron interceptar al acompañante y, en presencia de testigos, le solicitaron que exhibiera sus pertenencias. En el interior del bolso hallaron dos frascos plásticos con 177 bochitas de cocaína, que arrojaron un peso total de 26 gramos tras la prueba de campo.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, el detenido fue notificado de su aprehensión y se procedió al secuestro de la sustancia, en el marco de una causa por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

