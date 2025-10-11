Tras el acuerdo con EE.UU., Argentina espera inversiones en recursos naturales e IA

Tras el acuerdo con los Estados Unidos, el Gobierno espera la llegada de inversiones a la Argentina en los sectores de explotación de litio, uranio, petróleo, gas, energía hidroeléctrica e inteligencia artificial.

Estos principales rubros fueron los que se negociaron para profundizar el alineamiento con el gobierno de Donald Trump. Las inversiones no se tratan únicamente de empresas norteamericanas, sino también aplica para aliados de la Casa Blanca. Incluye casos como el acuerdo entre YPF y la empresa italiana ENI para la exportación de gas de Vaca Muerta, que contempla una inversión estimada de US$30.000 millones en los próximos cinco años y la búsqueda de financiamiento por otros US$20.000 millones para cubrir el 70% de la infraestructura necesaria.

Lo mismo aplica para proyectos como el de OpenAI, que abarca una inversión de US$25.000 millones para la construcción de un centro de datos en la Patagonia. Javier Milei recibió a los directivos de la compañía este viernes junto a representantes de Nucleoeléctrica Argentina. Nación quiere construir en el largo plazo la cuarta central nuclear argentina en el sur del país.

Se trata del mismo esquema que la Casa Rosada busca aplicar para el pago de la deuda, que tiene vencimientos por US$4000 millones en enero y US$4500 millones en julio. Apuntan a que otros actores colaboren con el refinanciamiento a través de la coordinación y el respaldo norteamericano. «Lo que hizo Bessent fue ponerle precio de mercado», agregan en el oficialismo.

A Estados Unidos lo que más le interesa es poder desplazar la influencia de China en el país y que haya mayor presencia de empresas extranjeras. El asesor de Trump, Barry Bennett, hizo énfasis en la coordinación de la Casa Blanca sobre el esquema de exportaciones de la Argentina -como la venta de gas a Europa- luego de reunirse con Santiago Caputo este miércoles, que viajará el domingo a los Estados Unidos.

«Argentina posee la tercera mayor reserva mundial de litio, unas 30.000 toneladas de uranio, 308 billones de pies cúbicos de gas natural, además de petróleo e hidroelectricidad. Nos encantaría tener esos recursos. La misión de los Estados Unidos va a estar enfocada en ayudar en su explotación», expresó

