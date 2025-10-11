Milei llega a Resistencia: realizaron una inspección de explosivos en la Plaza Belgrano

El presidente Milei llega a la ciudad de Resistencia en el marco de la campaña por las elecciones del 26 de octubre.

Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la División Bomberos de la Policía del Chaco realizaron un operativo preventivo de inspección en la Plaza General Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de avenida Paraguay y French, en Resistencia.

El procedimiento, desarrollado alrededor de las 5:30, se enmarcó en la Orden de Operaciones N° 2104-CEAC/25, dispuesta ante la llegada del presidente Javier Milei, quien tiene previsto arribar a la capital chaqueña a las 10 de la mañana.

Según el informe firmado por el comisario mayor Wilfrido R. G. Dellamea, director general de Bomberos, los móviles FR-29 y PT-523 fueron comisionados con personal especializado de la Sección Explosivos para llevar adelante una minuciosa inspección de los espacios públicos en torno a la plaza.

El operativo incluyó la revisión de veredas, fachadas de edificios, canteros centrales y sectores de acceso, en busca de elementos o artefactos explosivos.

El relevamiento arrojó resultado negativo, sin hallazgos sospechosos, y se desarrolló en el marco de las medidas de seguridad implementadas por las fuerzas provinciales y federales con motivo de la visita presidencial.

El despliegue forma parte del protocolo habitual de prevención que se aplica ante eventos oficiales con presencia del jefe de Estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comitiva y de la ciudadanía.

Fuente:diariochaco

