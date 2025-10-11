Milei en Resistencia: Les pido que no aflojen porque el esfuerzo vale la pena

Finalmente, el presidente de la República Argentina, pasó por Resistencia fugazmente para continuar hasta Corrientes, pero antes, llegó hasta la Plaza Belgrano, donde bajó de la camioneta y logró caminar por la plaza junto a una exultante militancia que lo arengaba a cada paso.

Característico de él, su discuro fue acalorado y eufórico. Como lo viene repitiendo en sus apariciones junto a sus seguidores, dijo: «Les pido que no aflojen porque el esfuerzo vale la pena», como cada vez que se dirige al pueblo. Y agregó también: «Avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad o volvemos al pasado del Kirchenerismo».

Luego de su breve paso por el lugar, volvió a subirse a la camioneta para emprender su partida yendose por avenida Paraguay.

Fuente:primeralinea

