Están disponibles descuentos sin interés y bonificaciones con Tuya para los regalos de mamá

NBCH lanzó una promoción exclusiva de Tarjeta Tuya: del 16 al 19 de octubre se podrá comprar en comercios adheridos de toda la provincia. Para los comercios que trabajan con Unicobros habrá un beneficio adicional, tendrán 10 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope.

Para celebrar el Día de la Madre, con tarjeta Tuya de Nuevo Banco del Chaco habrá una promoción especial, desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, para que los clientes puedan acceder a mejores opciones al momento de elegir el regalo para mamá.

Para las compras realizadas con tarjeta Tuya en los comercios adheridos contarán con 5 cuotas sin interés más una bonificación del 15% sin tope de reintegro.

Además, los comercios que operan a través de Unicobros, la plataforma de cobros de Nuevo Banco del Chaco, ofrecerán 10 cuotas sin interés y un 10% de bonificación, sin límite de reintegro.

El beneficio estará disponible en los rubros de: indumentaria, marroquinería, zapatería, perfumería, joyería, regalería, óptica, estética, tecnología, electrónica, bazar, lencería, indumentaria deportiva, telefonía, entre otros.

La promoción Día de la Madre con Tuya aplica para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Tradicional, Tuya Activa, Tuya Pyme y Tuya Joven, y los comercios adheridos pueden consultarse en nbch.com.ar/promociones.

Día de la Madre con Tuya busca acompañar a las familias en una de las fechas más significativas del año y dinamizar la actividad económica local.

Con esta promoción, Nuevo Banco del Chaco reafirma su rol como motor del desarrollo provincial, promoviendo el uso de medios de pago locales, incentivando el consumo local y acompañando a los comercios y las familias chaqueñas en cada ocasión especial.

Cómo habilitar o pedir Tarjeta Tuya

Las personas que aún no han habilitado la tarjeta chaqueña pueden hacerlo llamando al 0800-888-6224, las 24 horas. También, se puede habilitar enviando un mensaje al número verificado de WhatsApp 362-416-1290 de 8 a 21 horas, o a través del Chat web en nbch.com.ar.

Las personas que aún no cuentan con Tarjeta Tuya pueden solicitarla de manera online a través del formulario en la web oficial de Nuevo Banco del Chaco en nbch.com.ar o en las sucursales de la entidad bancaria.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Fuente:primeralinea

