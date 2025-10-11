Derrota ante Atlanta y despedida de For Ever de la temporada de la Primera Nacional

Atlanta no necesita de ayudas, es un gran equipo hecho a la medida de Luis García y es uno de los máximos candidatos a quedarse con el segundo ascenso. Sin embargo, contó con la enorme colaboración de Daniel Zamora que por momentos hizo esfuerzos inexplicables para que For Ever no tenga chances.

Los goles de Valdez Chamorro, Echeverría y Medina fueron más que suficientes para que Atlanta elimine al equipo chaqueño de la Primera Nacional. Fue 3-0 este sábado al mediodía por la primera fase del Reducido. Ahora, el conjunto chaqueño tendrá que pensar en el equipo de la próxima temporada, donde nuevamente tratará de ser animador de la Primera Nacional.

EL PARTIDO

Mal comienzo de For Ever en el León Kolbowski, porque en el amanecer del juego, Daniel Zamora pitó una supuesta falta de Silvera sobre Fara y Valdez Chamorro cambió el penal por gol con una excelente definición.

El “Negro” intentó recuperarse, pero nuevamente Zamora hizo de las suyas y lo expulsó a Valdez y dejó prácticamente sin chances a For Ever por una falta que era solamente para amarilla.

Atlanta fue superior y manejó con criterio la pelota, pero tampoco tuvo chances demasiado claras como para convertir el segundo gol, más allá de alguna chance dilapidada de Medina.

Sobre los minutos finales, el “Bohemio” le dio la posesión de la pelota a For Ever que no tuvo chances claras y se diluyó en sus intentos. El 1 a 0 fue justo para el local, que no necesitaba del espanto de Daniel Zamora para mostrar su rotulo de candidato en esos primeros 45 minutos.

En el complemento, a pesar de las modificaciones de Pancaldo, el trámite del juego no se modificó. Atlanta fue superior y le entregó la pelota a For Ever para tener espacios para los contragolpes y los aprovechó muy bien. El equipo de García lastimó por las bandas y con los goles de Echeverría y Medina terminó de decorar la victoria.

Fue una muy buena temporada de For Ever que no la terminó de la mejor manera. Sin embargo, es digno de destacar el trabajo realizado por Ricardo Pancaldo y sus dirigidos que tendrán tiempo para planificar el equipo de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Alan Radzanowicz.

ATLANTA(3): Francisco Rago; José Gómez, Caín Fara, Tomás Rojas y Guillermo Ferracuti; Nicolás Previtali y Jorge Valdez Chamorro; Nicolás Medina, Federico Bisanz y Lucas Ambrogio; Marcos Echeverría. DT: Luis García.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Mauricio Rosales, David Valdez, Mathias Silvera y Alan Luque; Brian Nievas y Maximiliano Romero; Leonardo Marinucci, Robertino Seratto y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez. DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: 4PT de penal, Jorge Valdez Chamorro (A), 19ST Marcos Echeverria (A), 32ST Nicolás Medina (A)

Incidencias: 18PT expulsado David Valdez (FE)

Cambios: ST Brian Guerra por Alan Luque (FE), ST Franco Perinciolo por Joaquín Mateo (FE), ST Jesús Amarilla por Robertino Seratto (FE), 15ST Lautaro Fedele por Federico Bisanz (A), 15ST Santiago Coronel por Lucas Ambrogio (A), 17ST Rodrigo Moreira por Tomás Rojas (A), 22ST Juan Cruz Cerrudo por Leonardo Marinucci (FE), 27ST Santiago Úbeda por Brian Nievas (A), 30ST Jonathan Dellarossa por Marcos Echeverría (A), 30ST Jonatan Bauman por Jorge Valdez Chamorro (A).

Árbitro: Daniel Zamora. Asistentes: Uriel García Leri y Sebastián Pumetti. Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi. Estadio: León Kolbowski, de Atlanta.

Fuente:primeralinea

