Córdoba: se incendian unas 800 hectáreas en Altas Cumbres por un auto que se prendió fuego

Por el incendio hubo 130 evacuados, todos turistas. Las autoridades aseguraron que las condiciones climáticas son desfavorables.
Para combatir el incendio en el Parque Nacional trabajan agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende. Otros 40 rescatistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
En cuanto a los recursos empleados, trabajan cinco aviones hidrantes, tres de ellos pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.