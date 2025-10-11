Córdoba: se incendian unas 800 hectáreas en Altas Cumbres por un auto que se prendió fuego

Un incendio de importantes proporciones se originó este viernes en la zona de la Ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba, en el ingresó al Parque Nacional Quebrada del Condorito, luego de que un auto se prendiera fuego.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia confirmaron que el vehículo se incendió a la vera de la ruta, y las llamas se propagaron rápidamente hacia el parque, donde hay altos pastizales, de fácil combustión. Por lo tanto, debieron evacuar a un grupo de turistas que se encontraban allí.

Las condiciones climáticas de la zona, con vientos intensos, baja humedad y altas temperaturas, favorecieron a la propagación del incendio.

En cuestión de minutos, el fuego ingresó en el perímetro del Parque Nacional, una zona delimitada pero en la que continúan los pastizales que lo separan de la ruta y de otros terrenos. Sin embargo, el fuego continuó para el interior del recinto y comprometió la zona de estacionamiento, donde prendió y consumió 14 vehículos, todos desocupados al momento. A su vez, las autoridades del parque y los brigadistas resolvieron evacuar a 130 personas, todas allí con fines turísticos.