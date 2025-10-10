Quitilipi: andaban en un jeep con documentación irregular y la policía lo secuestró

Anoche, alrededor de las 21:00, personal de la Comisaría Quitilipi, junto a agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) y del Servicio Externo, realizaban un operativo de control motovehicular e identificación de personas sobre calle San Juan N° 145.

Durante el procedimiento, la prevención interceptó un vehículo Jeep Renegade 1.8L Sport, color blanco, que era conducido por un joven de 28 años, quien manifestó que el rodado había sido adquirido por su padre en la provincia de Corrientes.

Al solicitarle la documentación, el conductor presentó una cédula y título de propiedad a nombre de una persona residente de Buenos Aires, pero no pudo justificar la tenencia ni la procedencia del vehículo.

Ante las dudas, los efectivos se comunicaron con el verificador del Registro del Automotor de Machagai, quien, tras consultar el sistema de la DNRPA, estableció que la cédula exhibida no se encontraba registrada, y que el vehículo figura como titular una persona de la provincia de Buenos Aires.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, a cargo del Dr. Soto, se ordenó el secuestro del vehículo y la notificación de actuaciones al conductor, quedando el rodado a disposición de la Justicia hasta completar las verificaciones correspondientes con personal idóneo.

