Kristalina Georgieva celebró el salvataje de EEUU y reiteró el apoyo del FMI

La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, celebró este jueves el salvataje de EEUU y reiteró el apoyo del FMI al «sólido programa económico del país».

La funcionaria calificó como «excelentes noticias» el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por medio del posteo en X de Bessent donde anuncia los detalles del salvataje, Georgieva firmó que son «Excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina».

Días atrás había anunciado que se había reunido con el funcionario estadounidense para discutir sobre las posibles acciones sobre situación argentina.

Además, Georgieva reiteró el apoyo del organismo internacional que dirige al programa del gobierno de Javier Milei, a quién asiste por segunda vez en lo que va del año. «El FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas», afirmó.

