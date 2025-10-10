Este sábado habrá cortes programados de luz en el sudoeste

El operativo a realizarse implica la reparación definitiva de un conductor de la línea de 132 KV, averiado el pasado martes 7.

El Centro de Operaciones de Secheep Informa que en la mañana de este sábado 11, de 6 a 12 horas, se realizará un trabajo programado en la línea de alta tensión que va desde la Estación Transformadora Chaco (Sáenz Peña) hacia Villa Ángela y suministra energía eléctrica a gran parte del sudoeste chaqueño.

Por tal motivo, durante el tiempo que se efectúen las tareas programadas habrá interrupciones parciales del servicio en las siguientes localidades: Villa Ángela, San Bernardo, Villa Berhet, Enrique Urien, Haumonia, Horquilla y Samuhú.

Desde Secheep, se solicita a la comunidad las disculpas del caso, recordando que la tarea a ejecutarse es necesaria para garantizar un mejor servicio en la zona mencionada, de cara al próximo verano.