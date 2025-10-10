Docentes se movilizan ante la llegada del presidente Javier Milei al Chaco

Sindicatos docentes y organizaciones sociales anunciaron protestas en Resistencia durante la visita del presidente, en rechazo «a las políticas nacionales y provinciales de ajuste».

En vísperas de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Resistencia, distintos gremios docentes y organizaciones sindicales anunciaron manifestaciones para expresar «el rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno nacional».

Desde los sindicatos señalaron que las medidas de ajuste «afectan directamente a los trabajadores y a los sectores populares» y advirtieron que «tienen su correlato en el gobierno provincial, que también aplica recortes y quita de derechos a los docentes».

Las agrupaciones que conforman la convocatoria son ATECH, UTRE CTERA, Federación SITECH, ACHABI, SECH, UDA, AMET, SADOP, FIUD, SITECH Sudeste, FESIDOCH y ADOCH, junto a la Multisectorial y otros espacios sociales.

Los gremios informaron que participarán de una jornada de protesta durante la visita presidencial, con el objetivo de «visibilizar el malestar y reclamar por mejoras salariales y condiciones laborales».

Según indicaron en un comunicado conjunto, la movilización busca expresar que «el presidente no es bienvenido al Chaco» en el marco del descontento por las políticas nacionales y provinciales de ajuste.

