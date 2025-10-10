Argentina enfrenta en Miami a Venezuela, en un partido amistoso

La selección argentina de fútbol enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21, en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Para el encuentro contra la «Vinotinto», Lionel Scaloni tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026.

El seleccionado argentino viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con victoria por 3-0 ante Venezuela y derrota 1-0 contra Colombia como visitante, lo que le permitió finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

De cara a este amistoso y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lista final. De hecho, Lionel Messi está prácticamente descartado porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS. Aunque tratándose del «10» argentino, habrá que esperar hasta último momento cómo se siente para que defina si salta a la cancha o no.

La Selección tuvo una práctica el miércoles a la noche. Allí el entrenador paró un once en el que no apareció Messi. Su lugar fue ocupado por Nicolás Paz, quien tiene muchas chances de ser titular, mientras que en el mediocampo la duda es Enzo Fernández o Giovani Lo Celso. Además, Emiliano Martínez quiere ser el arquero titular pero arrastra una molestia en su gemelo producto de la lesión que sufrió semanas atrás, y en caso de que no esté en condiciones de jugar su reemplazante será Gerónimo Rulli.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Venezuela, sería:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

