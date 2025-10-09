Sáenz Peña: desarticulan desarmadero de motos, tras una persecución por el monte

El operativo permitió recuperar varios vehículos. Los sospechosos lograron escapar entre la vegetación.

Un operativo conjunto de la Policía del Chaco permitió desarticular un desarmadero clandestino de motocicletas y recuperar varios rodados robados en Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó este miércoles por la tarde en la zona rural de Colonia Ensanche Norte, donde los sospechosos intentaron huir entre la vegetación.

La investigación comenzó tras el robo de una moto frente al Registro Civil, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.

A partir de esas imágenes, personal del Departamento 911, junto con agentes de la División COM y Patrulla Preventiva, inició un seguimiento con el sistema de videovigilancia que los condujo hasta una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, cinco personas escaparon hacia el monte, algunas cargando motopartes y una motocicleta. Ante la flagrancia, los policías ingresaron al predio y realizaron un rastrillaje que permitió hallar una moto abandonada entre las malezas y varios rodados desarmados dentro de la vivienda, además de una motocicleta Appia 150cc utilizada para cometer los ilícitos.

En el lugar fue demorada una joven de 17 años, identificada previamente en los registros fílmicos del robo, mientras que los demás implicados lograron escapar. Sin embargo, la policía ya cuenta con la identidad de los sospechosos.

El Fiscal de Investigación Penal en turno ordenó el secuestro de todas las motocicletas y motopartes, la aprehensión de un hombre de 36 años y la intervención del Juzgado del Menor, Adolescencia y Familia por la participación de menores en el hecho.

fuente:datachaco

