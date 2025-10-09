Inicia el pago de los programas provinciales

Desde el Gobierno provincial informaron que todos los beneficiarios podrán cobrar a través de sus cuentas en el Nuevo Banco del Chaco.
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.
FECHAS
Jueves 9 de octubre:
Pueblos Originarios
Expertos (Ministerio de Salud Pública)
Miércoles 15 de octubre:
Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
Jueves 16 de octubre:
Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano).
Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano).
Programa de reconversión laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).
fuente:datachaco