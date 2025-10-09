El Nuevo Banco del Chaco presentó la promoción Día de la Madre con Tuya

Del 16 al 19 de octubre, Tarjeta Tuya ofrece 5 cuotas sin interés más 15% de bonificación. Los comercios que trabajan con Unicobros también tendrán 10 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope.

Con motivo del Día de la Madre, Nuevo Banco del Chaco tendrá una promoción especial con Tarjeta Tuya, desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, para que encontrar el regalo para mamá sea más fácil y conveniente.

El anuncio, que se realizó este miércoles en la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, estuvo encabezado por el intendente Bruno Cipolini; Germán Dahlgren, presidente de NBCH; Gustavo Mourazos, director NBCH; Dante Vallejos, gerente de Banca Individuos; Nelson Lugo, gerente de sucursal Sáenz Peña junto a Fabricio Simoncini, vicepresidente de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), y Gregorio Trabalón, presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña.

Para el Día de la Madre, la propuesta de NBCH con tarjeta Tuya es 5 cuotas sin interés más 15% de bonificación (sin tope de reintegro) y los comercios que trabajan con Unicobros también tendrán 10 cuotas sin interés más 10% de bonificación (sin tope de reintegro).

“Es muy importante, como institución y como Cámara de Comercio, estar presentes en una fecha tan significativa como el Día de la Madre, que siempre es un gran impulso para la actividad comercial. Estas fechas ayudan a levantar las ventas y dinamizar la economía local. Además, nos alegra poder hacerlo desde el interior del Chaco” expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña.

Por su parte, el presidente de NBCH destacó que “estamos muy contentos de poder anunciar algo que tanto esperaban los comercios y los clientes de nuestra tarjeta Tuya.

Cada promoción que lanzamos desde el banco representa un impulso para el comercio chaqueño y un beneficio directo para las familias. En este caso, con condiciones especiales para una fecha tan importante como el Día de la Madre.”

Además, agregó que “apostar a nuestra provincia significa seguir fortaleciendo el comercio y el consumo local. Trabajar con el banco implica que los fondos se queden en Chaco y se transformen en oportunidades. Esta promoción es fruto de un gran esfuerzo institucional para acompañar a las familias en un contexto complejo y seguir promoviendo el desarrollo de nuestra economía.”

Asimismo, el intendente destacó “el compromiso cumplido de poder realizar en el interior de la provincia este anuncio tan importante en un momento complejo para la economía nacional y de cada familia.

Acompañamos como gobierno local esta iniciativa e invitamos a todos los comerciantes a aprovechar esta oportunidad tan favorable, y para esta fecha tan especial, y que pueda ser aprovechada por cada comercio y por cada consumidor, para mimar y agasajar a todas las mamás de nuestra ciudad”.

En esta ocasión, los clientes de la tarjeta chaqueña podrán elegir entre dos opciones pensadas para aprovechar al máximo las compras:

5 cuotas sin interés + 15% de bonificación (sin tope de reintegro) en comercios adheridos a la promoción.

Además, para la red de Unicobros se agrega 10 cuotas sin interés + 10% de bonificación (sin tope de reintegro) en locales adheridos.

“Invitamos especialmente a los comercios chaqueños a sumarse a esta promoción a través de Unicobros, la plataforma propia del NBCH que impulsa las ventas y centraliza los medios de cobro, y a los clientes de tarjeta Tuya a utilizar la tarjeta en este día tan especial.

Es una oportunidad para fortalecer el comercio local y acompañar a las familias en una fecha muy significativa como el Día de la Madre” señaló el gerente de Banca Individuos.

La promoción estará habilitada en una gran variedad de rubros: indumentaria, marroquinería, zapatería, perfumería, joyería, regalería, óptica, estética, venta de libros, tecnología, electrónica, bazar, lencería, indumentaria deportiva y telefonía.

Además, Día de la Madre con Tuya estará disponible para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Tradicional, Tuya Activa, Tuya Pyme y Tuya Joven.

Los comercios adheridos se podrán consultar en el sitio de promociones de NBCH en nbch.com.ar/promociones.

Día de la Madre con Tuya es una promoción exclusiva de Nuevo Banco del Chaco que busca acompañar a las familias en esta fecha especial para que regalar sea más favorable y sencillo, así como también fortalecer y potenciar las ventas de los comercios chaqueños.

