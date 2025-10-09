EE.UU. intervino en el mercado y confirmó un swap por US$ 20.000 millones con Argentina

El Tesoro de Estados Unidos comenzó a vender dólares en el mercado cambiario argentino mediante intervenciones a través del Banco Santander, según confirmó el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además, se oficializó un swap de divisas por US$ 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, aclararon que la intervención de hoy en el mercado local no forma parte de ese intercambio de monedas, informó Infobae.

«Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluido el FMI, apoya unánimemente la prudente estrategia fiscal del país, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos», expresó Bessent en sus redes sociales.

El funcionario añadió que el Tesoro estadounidense está preparado «para tomar de inmediato las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados».

Asimismo, confirmó que se mantienen las bandas cambiarias y destacó la «estrecha coordinación» del ministro Luis Caputo con el FMI.

«Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito», sostuvo.

fuente:diariochaco

Comentarios