Días de sol y templado para el resto de la semana: el domingo podría llover

La primavera viene mostrando su mejor cara hasta el momento en Resistencia, con días templados y temperaturas que no llegan a superar los 35 grados y así será al menos lo que resta de la semana.

Para hoy jueves, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 28, con cielo algo nublado y despejado por la noche.

Para mañana, se espera que la mínima sufra un incremento: será de 17 grados, mientras que la máxima llegará a los 30, con cielo totalmente despejado.

El sábado, el calor se sentirá un poco más, pero se mantendrá en los valores en que se venía comportando: la mínima será de 18 grados y la máxima de 34, con cielo algo nublado.

No obstante, el domingo vendrá la sorpresa, porque se esperan precipitaciones desde la mañana, con una probabilidad de hasta el 70 por ciento, y que irá disminuyendo hacia la tarde.

La temperatura mínima será de 20 grados y la máxima ascenderá a los 26.

