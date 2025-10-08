Secuestran un cargamento de droga valuado en $400 millones

A través de dos operativos, los efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron el estupefaciente y detuvieron a dos personas.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron más de 163 kilos de sustancias ilícitas y detuvieron a dos personas, en dos operativos realizados en Misiones y Formosa.

El primer procedimiento ocurrió en la localidad misionera de Garupá, cuando personal de PNA divisó una embarcación proveniente del Paraguay, desde la cual arrojaron bultos sobre la costa argentina, para regresar luego a su país de origen.

Fue así que al acercarse al lugar, los prefectos comprobaron que en la orilla había seis bultos con 213 paquetes de droga, cuyo peso alcanzaba 155 kilos.

Por otro lado, en la zona conocida como «Barco Hundido» (Formosa), una patrulla de la fuerza detectó que los tripulantes de una moto recibieron un paquete desde una lancha, que luego navegó hacia el Paraguay.

Cuando la motocicleta se dirigía por la calle San Francisco, a unos 500 metros de la costa, los prefecturianos lograron interceptarla y aprehender a los dos tripulantes, quienes habían intentado fugarse.

Como resultado de la requisa, los uniformados constataron que trasladaban casi ocho kilos y medio de estupefacientes.

Con el aval de los magistrados intervinientes, se detuvo a los dos implicados y se decomisó toda la droga y el rodado.

