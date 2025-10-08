Sáenz Peña: La Policía esclareció un hurto y detuvo al presunto autor

En horas de la madrugada, personal de la Comisaría Quinta, dependiente de la Supervisión Zona IX°, logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido en el barrio San Cayetano y detener al presunto responsable, en el marco del operativo LINCE.

El hecho fue denunciado por un jubilado de 76 años, quien manifestó que, al dirigirse a buscar su ventilador, notó que su hijo —de 32 años— le habría sustraído un ventilador de pie color negro y un tubo de gas color morado, sin causar daños en la vivienda.

Durante recorridas preventivas, el personal policial localizó al sospechoso transportando los elementos a pie. Al advertir la presencia de los efectivos, el individuo arrojó los objetos e intentó huir, siendo reducido a pocos metros. Los bienes fueron secuestrados en el lugar mediante acta.

Por disposición del Fiscal en turno, el sujeto fue notificado de aprehensión y alojado en Comisaría Quinta, quedando a disposición de la Justicia.

Este procedimiento refleja una vez más la eficacia y compromiso del personal policial en la prevención del delito y en la rápida respuesta ante situaciones que afectan la seguridad de los vecinos.

