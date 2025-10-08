Diputados de Fuerza Patria piden la suspensión del cobro del peaje y declarar la emergencia vial en el Puente General Belgrano

Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para que el Gobierno Nacional destine recursos inmediatos a la reparación del viaducto que une Chaco y Corrientes. Además, solicitan la suspensión del cobro de peaje hasta que finalicen las obras.

Los diputados nacionales de Fuerza Patria, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Resolución que propone declarar la emergencia vial en el Puente General Belgrano, infraestructura estratégica que conecta las provincias del Chaco y Corrientes, a través de la Ruta Nacional 16.

La iniciativa apunta a que el Gobierno Nacional destine «recursos de manera inmediata para la reparación, el mantenimiento y la mejora de la circulación en el viaducto, al tiempo que plantea suspender el cobro de peaje mientras duren los trabajos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento».

En los fundamentos, los legisladores chaqueños remarcaron que el puente, inaugurado en 1973, se transformó en un eje vital para la integración regional, el desarrollo económico y la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes que se trasladan a diario entre ambas provincias. Asimismo, los diputados de Fuerza Patria recordaron que por allí circulan cargas nacionales e internacionales con destino a distintos puntos del Mercosur, por lo que cada interrupción genera un fuerte impacto logístico y económico.

Pedrini, Chomiak y Leiva advirtieron que el viaducto «presenta un deterioro progresivo con fisuras, corrosión estructural, desgaste en la carpeta asfáltica y deficiencias en señalización e iluminación», lo que incrementa los riesgos viales. Denunciaron además que las obras de mantenimiento están paralizadas debido a la «falta de inversión del Gobierno Nacional».

“El Puente General Belgrano no puede transformarse en un factor de inseguridad ni en un obstáculo para el desarrollo”, expresaron en el proyecto, y solicitaron el acompañamiento de sus pares para que se apruebe la resolución.

Comentarios