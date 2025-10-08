Convocan a un paro nacional docente para el 14 de octubre

Por la paritaria.

Los gremios docentes anunciaron un paro nacional para el martes 14 de octubre durante 24 horas. La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), debido a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector .

«Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal», señalaron desde el sindicato. Desde CTERA rechazaron el Presupuesto 2026, al que calificó como «un ataque directo a la educación pública».

El gremio pide una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la paritaria nacional docente, que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas, un aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales y reclaman la defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.